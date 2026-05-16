Sábado com muitas nuvens e chuva fraca na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com céu geralmente muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha da Madeira até ao meio da manhã.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 16ºC de mínima e os 22.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 15.ºC de mínima e os 20.ºC de máxima.
Já para o Funchal está previsto céu muito nublado e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de norte com 1,5 a 2,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 18 e 19.ºC