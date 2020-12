O delegado na Madeira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) admite que a chuva forte de longa duração que ocorreu em Ponta Delgada justificaria a aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro.

“Deveria ter sido emitido um aviso laranja”, reconheceu aquele responsável, questionado há instantes pela SIC Notícias, a propósito da notícia avançada pelo DIÁRIO, dando conta dos valores da estação meteorológica de Porto Moniz – uma das localizadas no norte da ilha - que contabilizou um extremo de 122,4 mm em apenas seis horas, que mais do que duplica o valor para aviso vermelho.

Contudo, apontou, de acordo com as informações dadas pelos instrumentos de previsão do IPMA, nada apontava para valores tão elevados para a precipitação, motivo pelo qual não foi emitido o aviso laranja.

“O nível de aviso poderia ter sido elevado mas depois do acontecimento”, respondeu o delegado do IPMA na Madeira, à SIC Notícias.

Disse que na costa Norte o mesmo fenómeno meteorológico manifestou-se de formas muito diferentes ao nível da precipitação. Nos Prazeres e na Ponta do Pargo, por exemplo, as quantidades foram de apenas 1 mm e 5 mm. E na costa Sul - Aeroporto registou 8mm e no Caniçal praticamente não choveu.

Já no Porto Moniz choveu imenso (178mm), 123mm no Pico do Areeiro, em São Jorge 63mm e em Santana 94 mm.

Victor Prior explicou que o fenómeno meteorológico está associado a uma depressão que se formou a SW-SSW do arquipélago da Madeira ontem ao início do dia e que se deslocou em massa em direcção a Canárias. O problema é que os sistemas que deram origem à precipitação tiveram um movimento lento, ficaram estacionários durante muito tempo, dando origem a chuvas intensas de longa duração que atingiram sobretudo a região Norte da ilha da Madeira.

“Este tipo de situação não é frequente, posso dizer nos últimos 10 anos não tenho conhecimento de situação semelhante”, referiu. De resto, afastou a possibilidade de vir a ser elevado o nível do aviso meteorológico, mantendo-se o amarelo até às 3 horas da manhã do dia 26, conforme previsto inicialmente.

“Já chove bastante menos e a chuva será muito reduzida, a tendência é diminuir, poderá haver um aguaceiro mais forte mas amanhã de manhã já tudo terá passado e a situação mais gravosa já está terminada”, afirmou.