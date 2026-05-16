Última cartada do Nacional

O Nacional entra hoje em campo pressionado pela necessidade de garantir a permanência directa na I Liga, num duelo decisivo frente ao Vitória de Guimarães, relativo à última jornada do campeonato. A partida está marcada para as 18 horas, no Estádio da Madeira, e tem transmissão televisiva na Sport TV5.

A formação orientada por Tiago Margarido chega a este encontro depois de duas derrotas consecutivas, cenário que aumentou ainda mais a pressão sobre os madeirenses na luta pela manutenção. O Nacional sabe que um resultado positivo poderá ser determinante para evitar o play-off de despromoção e assegurar desde já a continuidade entre a elite do futebol português.

Tiago Margarido pede apoio dos adeptos para 'selar' permanência O treinador do Nacional, Tiago Margarido, pediu hoje o apoio dos adeptos para a receção ao Vitória de Guimarães, para 'selar' a permanência na I Liga de futebol, em antevisão ao jogo da 34.ª e última jornada.

Do outro lado estará um Vitória de Guimarães, que vem igualmente de duas derrotas seguidas, mas numa situação bastante mais tranquila. A equipa minhota ocupa uma posição confortável a meio da tabela classificativa e já não tem possibilidades de alcançar os lugares de acesso às competições europeias, pelo que o encontro terá um peso competitivo maior para os insulares.

Espera-se, por isso, um Nacional intenso e determinado desde o apito inicial, impulsionado também pelo apoio dos adeptos no Estádio da Madeira.

Jogo com o Guimarães com entrada gratuita para adeptos com adereços do Nacional Para o jogo que vai decidir se o Nacional garante a permanência na I Liga ou, na pior das hipóteses, vai disputar o play-off de permanência com o terceiro classificado da II Liga – neste momento é o Torreense –, os responsáveis do Nacional informaram, através dos seus canais de comunicação, que o jogo de sábado, 18h00, diante do Vitória de Guimarães, vai ter entrada livre a todos os adeptos que se apresentem no estádio, portas 3 e 6, com um adereço alusivo ao Nacional (camisola, cachecol, boné, bandeira até 1 metro quadrado, entre outros). A entrada será igualmente livre para todos os sócios com quotas em dia.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 13h00 - II Seminário intitulado 'Cuidar do presente e proteger o amanhã: saúde mental em foco! Prevenção de comportamentos aditivos nos jovens', promovido pela CPCJ da Ribeira Brava, na sala de sessões da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares - Ribeira Brava

- 10h00 - Iniciativa política do JPP, com António Trindade, no início da Rua Fernão Ornelas (do lado do Mercado dos Lavradores), Funchal

- 10h30 - Conferência 'Legislação Laboral – Rigidez ou Flexibilidade', promovida pela Iniciativa Liberal, no Espaço Ideia da Assembleia Legislativa da Madeira

- 11h00 - Seminário 'Arquitectura, Paisagem e Ordenamento do Território', na sede da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos6

- 11h30 - PS promove uma conferência de imprensa junto à entrada do túnel João Delgado na freguesia do Seixal.

- 12h00 - Apresentação do livro 'Tombo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Machico (séculos XV–XVII). Estudos históricos e edição anotada', no XVIII Colóquio do Mercado Quinhentista, no Forum Machico

- 13h00 - Sindicato dos Professores da Madeira promove uma conferência de imprensa no âmbito do 2.º Encontro Regional do Ensino Particular e Cooperativo, que tem como lema 'Para igual serviço, iguais direitos' na sede do SPM

- 16h00 - CAB - Illiabum, das meias-finais do play-off da Proliga em basquetebol masculino, no Pavilhão do CAB

- 16h00 - Conferência 'A Sacramentalidade da Arquitectura Religiosa', no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s

- 17h00 - Madeira Flower Collection, com a presença de Miguel Albuquerque, no Cais 8

- 21h00 e 22h30 - Festival Aqui Acolá na Ponta do Sol, com destaque para

21 horas - Maya Blandy, no palco Largo do Pelourinho

22h30 - Amália Hoje, na Avenida 1º de Maio

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional do Celíaco, Dia Internacional do viver juntos em Paz, Dia Nacional dos Cientistas, Dia Internacional das Histórias de Vida, Dia Internacional da Luz e Dia Mundial da Conscientização do Angioedema Hereditário

- Este é o centésimo trigésimo sétimo dia do ano. Faltam 229 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1811 -- Invasões Francesas. Batalha de Albufeira entre o exército anglo-português e as forças francesas do general Soult.

1832 -- Pelo Decreto n.º 23, da autoria do secretário de Estado interino dos Negócios de Justiça, José Xavier Mouzinho da Silveira, são estabelecidas as bases do novo sistema judicial.

1834 -- Guerra Civil 1832-1934. Batalha de Asseiceira garante a vitória às forças liberais de D. Pedro IV.

1864 -- O Banco Nacional Ultramarino é criado por Carta de Lei, pelos fundadores António José de Seixas e Francisco de Oliveira Chamiço. A sede ficou instalado no Chiado, em Lisboa.

1888 -- O inventor norte-americano Emile Berliner faz a demonstração do primeiro disco com som gravado e tocado pelo aparelho que cria para o efeito -o gramofone.

1941 -- II Guerra Mundial. O marechal francês Pétain anuncia a colaboração do Governo com as forças invasoras de Adolf Hitler.

1952 - Greve de trabalhadores rurais em Pias e Vale de Vargo, no distrito de Beja, por melhores salários.

1958 -- A manifestação de apoio a Humberto Delgado, candidato da oposição democrática às eleições presidenciais, é detida, em Lisboa, com violência, pelas forças policiais.

1974 -- A convite do Presidente da República, general António Spínola, toma posse o primeiro Governo provisório português, chefiado por Adelino da Palma Carlos, depois da Revolução de 25 de Abril.

1975 -- Um incêndio destrói a quase totalidade do edifício da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.

1990 -- Morre, com 53 anos, James Maury Henson, Jim Henson, marionetista e cineasta norte-americano criador de "Os Marretas" e de "A Rua Sésamo".

- Morre, com 64 anos, o ator e cantor norte-americano Sammy Davis Jr.

1991 - Entra em vigor em Angola o acordo de cessar-fogo entre o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

1995 - Shoko Asahara, 40 anos, fundador do movimento religioso no Japão, AUM Shinrikyo (Verdade Suprema, renomeado Aleph em 2000), é detido pelas autoridades japonesas.

1996 -- O Conselho de Ministros aprova a proposta de alteração à lei da droga, que agrava as penas para o tráfico.

2003 - No Festival de Cinema de Cannes, em França, estreia-se "Vai e Vem", o último filme de João César Monteiro.

- 12 bombistas suicidas provenientes de Sidi Moumen, um subúrbio degradado de Casablanca, Marrocos, efetuam uma série de atentados suicidas com um balanço de 41 mortos, incluindo a maioria dos autores.

2004 -- A película portuguesa "A Rapariga no Espelho", de Pedro Fortes, vence o prémio Onofre para Melhor Curta-Metragem no Festival de Cinema Ibérico de Badajoz. Espanha.

2005 - Portugal assina em Varsóvia, Polónia, a convenção sobre a prevenção do terrorismo, com um capítulo dedicado à prevenção das vítimas, na primeira jornada da III Cimeira do Conselho da Europa.

- Morre, com 108 anos, Albert Marshall, antigo soldado britânico, o último sobrevivente da Batalha do Somme, em França, no ano de 1916, na Grande Guerra 1914-1918.

2006 -- A tenente Gisela Antunes, a primeira mulher a comandar um navio da Armada Portuguesa, assume a liderança do navio Sagitário.

- O V Prémio da Latinidade da União Latina é atribuído à professora e investigadora portuguesa Maria Helena da Rocha Pereira, catedrática do departamento de Estudos Clássicos da Universidade de Coimbra.

- Reabre ao público a Praça de Touros do Campo Pequeno, em Lisboa.

2007 - Morre, com 51 anos, Yolanda King, atriz e autora de peças de teatro norte-americana, filha mais velha de Martin Luther King (1929-1968).

- Morre, com 86 anos, Margaret Mary Douglas, antropóloga britânica, autora de "Pureza e Perigo".

- Morre, com 80 anos, James Dermot Halloran, professor britânico, pioneiro da investigação sobre os media, antigo dirigente do Centre for Mass Comunication Researche da Universidade de Leicester e da International Association of Media and Comunication Research.

2010 - Morre, com 67 anos, Ronnie James Dio, músico de heavy metal que substituiu Ozzy Osbourne à frente dos Black Sabbath.

2011 - O vaivém espacial norte-americano Endeavour é lançado de Cabo Canaveral, com seis astronautas a bordo para a 25.ª e última missão espacial.

- Os ministros das Finanças da Zona Euro e da União Europeia aprovam o plano de ajuda financeira a Portugal.

2012 - Um novo governo palestiniano, dirigido pelo primeiro-ministro Salam Fayyad, toma posse perante o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, na sede da presidência em Ramallah, na Cisjordânia.

2013 - O poeta Nuno Júdice é galardoado com o Prémio Rainha Sofia de Poesia Iberoamericana, que reconhece o conjunto de uma obra de um autor vivo, cujo valor literário constitui uma contribuição relevante ao património cultural da Iberoamérica.

- O inglês David Beckham, do Paris Saint-Germain, anuncia a retirada do futebol profissional no final da época.

2016 - O Governo venezuelano declara oficialmente o "estado de exceção e de emergência económica" em todo o país, uma norma com que o Presidente Nicolas Maduro pretende fazer frente a alegadas ameaças à sua administração.

- O português João Sousa alcança a melhor classificação de sempre no ranking mundial de ténis, ocupando o 28.º lugar na tabela, na primeira ronda do Open de Nice, em França.

2018 - A Polícia Judiciária faz buscas na SAD do Sporting, relacionadas com suspeitas de atos de corrupção e viciação de resultados no âmbito do processo 'CashBall'. São detidas quatro pessoas, entre as quais André Geraldes, diretor de futebol do Sporting.

2019 -- Morre, com 89 anos, Bob Hawke, antigo primeiro-ministro australiano. É durante o seu mandato que, entre outras medidas, cria o sistema público de seguro médico (Medicare).

- Morre, com 102 anos, Ieoh Ming Pei, arquiteto sino-americano nascido na China, autor da Pirâmide de vidro para o Museu do Louvre, em Paris, França.

2020 -- Morre, com 91 anos, depois de ter contraído covid-19, Wilson Roosevelt Jerman, mordomo da Casa Branca, que trabalhou ao serviço de 11 presidentes dos Estados Unidos. Começou como empregado de limpeza quando era Presidente Dwight Eisenhower (1953-1961) foi rapidamente promovido a mordomo, ao serviço do Presidente Kennedy (1961-1963), e reformou-se em 2012, durante o mandato do Presidente Barack Obama (2009-2017).

- Covid-19. A Alemanha é a primeira das principais Ligas europeias de futebol a retomar a época.

- Morre, com 78 anos, Julio Anguita, líder histórico do partido Esquerda Unida, antigo secretário-geral do Partido Comunista Espanhol (1988-1998).

2021 - O FC Barcelona conquista pela primeira vez na sua história a Liga dos Campeões de futebol feminino, ao golear na final o Chelsea por 4-0, em encontro disputado em Gotemburgo, na Suécia.

- O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de bronze na Taça do Mundo da Hungria, agora nos K1 5.000, a terceira de Portugal na competição de Szeged.

- As canoístas Teresa Portela e Joana Vasconcelos conquistam a medalha de bronze na prova de K2 200 da Taça do Mundo da Hungria.

- Morre, com 77 anos, Diniz de Almeida, militar de Abril. Fez parte do Movimento das Forças Armadas, que derrubou a ditadura em 1974, e tornou-se um dos rostos militares associados ao Processo Revolucionário em Curso (PREC).

2022 - O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, dissolve o parlamento da Guiné-Bissau e anuncia eleições legislativas para 18 de dezembro.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto que despenaliza a morte medicamente assistida, como impõe a Constituição, após ter sido confirmado pelo parlamento, na sequência do seu veto político.

2024 - O economista Paulo Alexandre Sousa, de 56 anos, é o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

- Morre, com 86 anos, Casimiro de Brito, poeta e ficcionista com mais de 50 obras publicadas, distinguido com vários prémios ao longo da sua carreira literária. Exerceu funções como vice-presidente da Associação Portuguesa de Escritores e presidente do P.E.N. Clube Português assim como da Association Européenne pour la Promotion de la Poésie.

PENSAMENTO DO DIA: