Chuva a Norte bem acima do vermelho

Até às 18 horas e praticamente durante a tarde (entre as 11:30 e as 17:30), a estação meteorológica automática do IPMA no Porto Moniz atingiu mais do dobro da quantidade de precipitação para aviso vermelho, ao registar 122,4 litros por metro quadrado (mm). Nesta estação o total acumulado neste chuvoso dia de Natal ultrapassava, na última hora, os 160 mm.

Depois de na madrugada e manhã desta sexta-feira a muita chuva ter tido particular impacto no concelho de Santana, com registos extremos de 80,6 mm/6h (vermelho) em Santana, e 58,2 mm/6h (laranja) na Ponta de São Jorge, durante a tarde a muita chuva encheu as medidas no Porto Moniz, onde o acumulado de precipitação quase duplicava os registos apurados em Santana.

Ao longo da costa Norte da Madeira, hoje muito fustigada pelo mau tempo, o IPMA dispõe também de estação meteorológica em São Vicente (localizada a 97 metros de altitude), onde curiosamente os níveis de precipitação são pouco significativos, quando comparados com os níveis das estações vizinhas. Nesta estação do centro Norte da ilha, até às 18 horas, havia acumulado ‘só’ 38,5 mm, sendo que o extremo mais revelante e único a atingir valor de aviso meteorológico, foram os 32,4 mm/6h (amarelo) ocorridos esta tarde.

Assinale-se a diferença abismal de valores de precipitação verificados esta tarde entre as estações meteorológicas de São Vicente e do Porto Moniz. Enquanto em São Vicente ficou-se pelos 38 litros por metro quadrado, em São Vicente ultrapassou os 122 litros, mais do triplo da quantidade.

A contrastar com a muita chuva que tem alagado a costa norte da Madeira, a sul, e em particular nos extremos da ilha, choveu muito pouco. Pelo menos a julgar pelos registos dos acumulados nos Prazeres (1,3 mm), Caniçal (3,3 mm) e Ponta do Pargo (4,5 mm).