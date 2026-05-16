Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Privado paga menos 791 euros do que o público. Nos últimos quatro anos, a remuneração média dos funcionários do Estado e da Região cresceu 2,5 vezes mais do que a dos trabalhadores das empresas. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 9.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. “Posicionar a Região no centro da investigação científica”. O repto foi deixado pelo ex-ministro da saúde, Adalberto Campos Fernandes. Na conferência ‘50 anos de Autonomia’, foram abordados os desafios da inovação tecnológica, o financiamento e a sustentabilidade do sector, num debate onde a calçada portuguesa foi apontada como “desastre para a saúde pública”.

“Há que tirar o chapéu a esta gente”. As Migrações foi o tema do TEDx Madeira que juntou o director das Comunidades Sancho Gomes e o hoteleiro António Trindade.

Fique também a saber que Porto Moniz tem a época balnear mais longa do país.

E, por fim, Rodrigues trava exclusão da JP. No Congresso do CDS, que decorre este fim-de-semana em Alcobaça, participam 35 militantes da Madeira.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.