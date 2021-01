Tome nota da agenda desta terça-feira, 19 de Janeiro

- A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 09 horas.

- A ACIF promove, entre as 10 e as 12 horas, o Webinar: 'O Futuro da mobilidade elétrica na Madeira'. Isabel Catarina Rodrigues (Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres), Henrique Correia (Empresa de Electricidade da Madeira), Carlos Camacho (Diversauto – Concessionário da Nissan) e Nuno Sé Neves (utilizador de veículo eléctrico) são os oradores convidados. A moderação está a cargo de Marco Vieira.

- O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, vai estar presente, pelas 12 horas, na assinatura do protocolo a assinar entre a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e a Startup Madeira, para a implementação do projecto-piloto “Digital Nomads Madeira”. A assinatura vai decorrer no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, e contará igualmente com a presença da Directora Regional da Cultura, Teresa Brazão, e do presidente executivo da Startup Madeira, Carlos Lopes.

- A Comissão Regional de Apoio à Candidatura de João Ferreira à Presidência da República promove uma iniciativa da Campanha Eleitoral, pelas 14h30 na Casa das Mudas', na Calheta. Usará da palavra o escritor Francisco Simões.