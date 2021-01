Porto Santo tem 28 casos activos e 31 pessoas em vigilância activa

O número de infectados, no Porto Santo, está a diminuir. Uma semana após a última comunicação do delegado de saúde local, Rogério Correia, a Ilha Dourada conta agora com 28 casos activos e 31 pessoas em vigilância.

Ainda assim, nos últimos sete dias “houve contactos de casos positivos” que acabaram por positivar, sendo que a média rondou “um a dois casos” a cada 24 horas. Por outro lado, houve “muitos doentes recuperados” na última semana. Foram 24 ‘curados’ pelas contas de Rogério Correia. “Algumas destas pessoas podem ainda positivar, mas é pouco provável, porque grande parte delas está prestes a atingir os 14 dias de isolamento”, precisou o profissional de saúde.

Rogério Correia lamentou ainda que tenha existido "muita especulação em relação aos números do Porto Santo", sobretudo porque os dados que constam no boletim epidemiológico da Direcção Regional de Saúde (DRS) não 'separam' aqueles que têm residência no Porto Santo, mas que se encontram fora da ilha - questão que já foi esclarecida aquando da realização das conferências de imprensa do IASaúde.

Estou convencido que o Porto Santo, a curto prazo, voltará àquilo que era. Que consigamos fazer o que conseguimos fazer durante quase um ano: evitar que o Porto Santo tenha muitas cadeias e casos positivos. Rogério Correia, delegado de saúde do Porto Santo

Actualmente, mantêm-se as quatro cadeias de transmissão activas, sendo que a expectativa é a de que "uma ou até duas delas" estejam totalmente recuperadas ao longo da próxima semana. Além destas cadeias, o Porto Santo identificou um caso positivo, na última semana, num viajante testado à chegada no aeroporto da Ilha Dourada. Este infectado foi isolado “imediatamente” e “não chegou a constituir uma cadeia” de transmissão.