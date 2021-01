Tome nota da Agenda deste sábado

- O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitam, pelas 11 horas, a 2.ª fase das obras de reabilitação e canalização da Ribeira da Tabua, a montante da estrada regional 222.

- À mesma hora (11h), o PS visita as zonas afectadas pelo temporal no concelho de Machico, designadamente a zona da Ribeira Grande. A visita tem início acima do restaurante “Moinho Velho”.

- O grupo parlamentar do PSD reúne-se com a Associação de Profissionais do Centro Internacional de Negócios da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira. Pelas 11h15, serão prestadas declarações à comunicação social.

- O Juntos pelo Povo (JPP) realiza, às 12h30, uma iniciativa política junto ao Tribunal de Santa Cruz. Em causa está uma queixa no Ministério Público.

- O Núcleo da Madeira da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, contacta com profissionais do sector do táxi este sábado, às 15 horas, na Praça de Táxis do Fórum Madeira. A iniciativa visa abordar os problemas que estão a estrangular os microempresários deste sector e exigir respostas a estes problemas na área económica e social.