Há mais 156 novos casos de covid-19 na Madeira. O boletim epidemiológico actualizado este domingo pela Direcção Regional de Saúde (DRS) precisa que oito destes casos são importados provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo (1), Região Norte (1) e Região Centro (1), Polónia (1), Luxemburgo (1) e EUA (2), sendo os restantes 148 de transmissão local.

Feitas as contas, e com mais 65 casos de recuperação, a Madeira conta actualmente com 1.600 os casos activos, dos quais 119 são casos importados e 1.481 são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 73 pessoas encontram-se internadas (71 em Unidades Polivalentes e duas na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19), 58 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e 1.496 recuperam em alojamento próprio.

No total, há também 166 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 2.272 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.