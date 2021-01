Mais três alunos infectados com Covid-19 na Madeira

São pelo menos mais três os alunos infectados com Covid-19 nas escolas da Região, aumentou, por conseguinte, o número de alunos em quarentena.

De acordo com a actualização feita pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), um aluno da Escola Básica do 1.º ciclo/PE/Creche da Camacha, fazendo com que uma turma (14 alunos) inicie o regime de ensino não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Em Santa Cruz, tal como o DIÁRIO já havia noticiado no fim-de-semana, há também um caso a reportar. Aqui, ficam em isolamento 15 alunos de uma turma, que vão beneficiar do ensino à distância.

Situação semelhante é atribuída à Escola Secundária Francisco Franco, onde um aluno testou positivo, fazendo com que a sua turma, com 22 alunos, fique em quarentena, também com ensino à distância.

Para já há ainda a reportar o isolamento profilático e uma turma, com 20 alunos, da Escola Básica 1.º ciclo/PE da Ajuda, bem como de duas educadoras e duas auxiliares, devido ao contacto directo de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar.

Quanto aos testes realizados às crianças e às auxiliares da turma do Infantário 'O Principezinho', no Caniço, referenciados a 14 de Janeiro, foram todos negativos. À excepção da criança que já havia testado positivo, todas as restantes regressam ao estabelecimento de ensino no próximo dia 22 de Janeiro.

A actualização feita pela SRE no início da tarde desta segunda-feira, refere, também, o caso do aluno da 'Cruz de Carvalho' que positivou e que foi noticiado pelo DIÁRIO logo pela manhã.