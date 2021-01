Farmácias recolheram mais de 31 mil euros para as vítimas da pandemia

A campanha solidária de Natal ‘Dê Troco a Quem Precisa’ angariou um apoio monetário de 31.106,60€, num total de 41.811 donativos para a Emergência abem: COVID-19.

A iniciativa, promovida pelo Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, da Associação Dignitude, permite que mais pessoas carenciadas e fragilizadas pela pandemia sejam ajudadas no acesso a medicamentos, produtos e serviços de saúde.

Entre os dias 14 e 22 de Dezembro, os portugueses foram convidados a doar o troco resultante das compras realizadas nas farmácias aderentes. Os donativos recolhidos estão a ser integralmente aplicados na Emergência abem: COVID-19, lançada em Março de 2020.

A iniciativa apoia já mais de 1.000 portugueses referenciados por entidades parceiras locais como Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Cáritas e Misericórdias.

"A generosidade dos portugueses foi, uma vez mais, demonstrada através da forte adesão a esta campanha solidária. Estamos verdadeiramente gratos pelo esforço conjunto que muito ajudará os mais vulneráveis devido à pandemia”, explica Maria de Belém Roseira. A embaixadora da Associação Dignitude salienta que o impacto do surto sanitário está a causar imensas dificuldades às famílias portuguesas e a Associação não podia ficar indiferentes a esta realidade, tendo criado a Emergência abem: COVID-19, de forma a “minimizar as consequências da pandemia na vida destas pessoas", esperando que, com a ajuda de todos, possa "continuar a fazer a diferença”.

Pode apoiar a Emergência abem: COVID-19, através de transferência bancária (IBAN: PT50 0036 0000 9910 5930 0855 9) e via MBWAY (932 440 068). Os doadores podem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para [email protected], para que lhes seja enviado o recibo de donativo.