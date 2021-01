60 colaboradores da Casa de Saúde São João de Deus vacinados esta segunda-feira

Está em curso, esta tarde, a vacinação de 60 dos 200 colaboradores da Casa de Saúde São João de Deus, no Trapiche, em Santo António.

Ao DIÁRIO, João Lemos mostrou-se satisfeito, embora referisse a importância de vacinar todos os colaboradores, tendo em conta o papel que a instituição desempenha no Sistema Regional de Saúde. Por essa razão, terá "sensibilizado a Direcção Regional da Saúde para a necessidade de serem vacinados os restantes colaboradores".

Não havendo, para já, disponibilidade para todos, foram seleccionados os profissionais ligados aos serviços de primeira linha, nomeadamente das áreas de agudos.

Neste momento, e após o surto de Covid-19 que afectou, nas últimas semanas, a Unidade de Cuidados Continuados Gerais Integrados, a Casa de Saúde tem apenas 3 colaboradores com a infecção do SARS-CoV-2 activa. Os 19 utentes infectados já recuperaram, com excepção de uma senhora que acabou por falecer, bem como os restantes 6 funcionário que contraíram a doença.