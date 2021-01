Milton Mendes pede 10% do salário dos futebolistas para ajudar pessoas em dificuldades

O treinador do Marítimo, Milton Mendes pediu ontem uma onda solidária que envolva 10% do salário de cada desportista e futebolista para ajudar todos aqueles que estão a sofrer com a pandemia, sobretudo em termos económicos.

"Queria lançar um desafio a todos os desportistas em geral para ajudar um pouco, cada um dar 10% do seu salário para tentar ajudar as pessoas. Não sei como se faz, mas no momento do golo lembrei-me de algumas pessoas e a tristeza de muitas pessoas necessitadas", explicou Milton Mendes.

Temos de dar uma alegria dentro do possível. O dinheiro é o menos, um abraço às vezes é mais importante, mas neste momento o dinheiro é capaz de ajudar muita gente. Milton Mendes, treinador do Marítimo

Marítimo vence em Barcelos (0-1) e sobe ao 8.º lugar da I Liga O Marítimo venceu esta noite o Gil Vicente, em Barcelos, por 1-0, graças a um golo solitário de Lucas Áfrico, apontado de cabeça aos 87 minutos.

Já sobre o encontro e a ausência do goleador Rodrigo Pinho infectado com covid-19, o técnico brasileiro assumiu que este género de carência "afecta sempre", porque os jogadores "são familiares".

"Como costumo dizer, passamos muito tempo juntos, e um colega afectado, com família e filhos, é muito mau para todos. Começámos mais abaixo do que é normal, [mas] não é tão simples [recuperar] depois de um jogo com o Sporting, foi uma semana diferente, mas o grupo mostrou estar unido e forte", vincou.