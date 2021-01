Consequências da Passagem de Ano vão surgir a partir de hoje

“A partir de hoje vamos começar a avaliar a repercussão das infecções ou dos contactos havidos no Fim do Ano”, admite o presidente do Governo Regional.

À margem de visita a produção agrícola no litoral do Estreito da Calheta, Miguel Albuquerque considera que o resultado dos comportamentos ocorridos na Passagem de Ano vão começar a surgir agora.

“Nós tivemos um aumento substancial em função dos convívios na época do Natal e dos contactos no Natal, e a partir de hoje vamos avaliar a repercussão do Fim do Ano, porque o período de incubação é de cerca de 14 dias. A nossa expectativa para o Natal foi mais ou menos esta. Este era o número de infecções que estava previsto, com a excepção do Porto Santo”, admitiu. “Não contávamos com a situação do Porto Santo mas neste momento está mais controlada”, conclui.

Agora a expectativa “é ver o que é que se vai passar relativamente a quais são as consequências ou a repercussão do período do Fim do Ano”, disse.

Satisfeito com o comportamento dos madeirenses nestes primeiros dias de recolher obrigatório, Albuquerque mantém a convicção que a situação pandémica na Região “está controlada dentro dos nossos condicionamentos. Neste momento já temos mais de 60 cadeias [de transmissão]. Temos algumas individuais, estamos a tentar fazer os rastreios. As equipas estão a trabalhar 24 horas, mas eu penso que este confinamento parcial irá continuar para melhorarmos e manter o controlo da situação”, concretizou.