Revisão ambiciosa da Lei das Finanças Regionais

Bom dia! Aumento do diferencial fiscal, igualdade de tratamento entre Madeira e Açores, capitação do IVA e alterações aos limites de endividamento e transferências do Fundo de Coesão são quatro dos pontos centrais que o PS-Madeira quer ver consagrados na revisão da Lei das Finanças Regionais das Regiões Autónomas.

O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira explica ainda que Paulo Cafôfo assume querer liderar a discussão sobre o futuro da Autonomia, salientando o socialista que importa estimular a articulação da relação entre as Regiões Autónomas e o Estado.

Outros assuntos em destaque

Uma questão de eficácia: Marítimo venceu ontem o Gil Vicente, por 1-0, e sobe ao 8.º lugar da classificação da I Liga. Noutro embate alusivo à 14.ª jornada do campeonato, o Nacional recebeu o Moreirense na Choupana e perdeu pela margem mínima.

Marítimo vence em Barcelos (0-1) e sobe ao 8.º lugar da I Liga O Marítimo venceu esta noite o Gil Vicente, em Barcelos, por 1-0, graças a um golo solitário de Lucas Áfrico, apontado de cabeça aos 87 minutos.

Novo vice-reitor em Roma fala em “desafio grande”: Padre António Estevão, do Campanário, assumiu formalmente responsabilidades no Pontifício Colégio Português.

1.731 casos registados desde o dia 1 de Janeiro: Região contabilizou ontem 156 novos infectados, um novo máximo diário que suplanta o anterior valor (140) verificado na passada sexta-feira. Há agora 1.600 casos activos na Madeira.

Mais 156 novos casos de Covid-19 na Madeira Há mais 156 novos casos de covid-19 na Madeira. O boletim epidemiológico actualizado este domingo pela Direcção Regional de Saúde (DRS) precisa que oito destes casos são importados provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo (1), Região Norte (1) e Região Centro (1), Polónia (1), Luxemburgo (1) e EUA (2), sendo os restantes 148 de transmissão local.

Projecto de vanguarda atrai nómadas digitais de todo o Mundo: Iniciativa pioneira visa materializar a primeira 'aldeia digital' na Ponta do Sol, mais concretamente no Centro Cultural John dos Passos.

Já sabe que poderá consultar a edição impressa em formato digital ou adquirir o seu exemplar em papel nas Lojas DIÁRIO (Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega, Marina Shopping). Também pode comprar o seu matutino de eleição numa banca perto de si. Boas leituras!