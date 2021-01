Famosos usam batom vermelho em resposta a André Ventura

Um protesto criado durante as eleições presidenciais, que estão marcadas para o dia 24 de Janeiro, levou a que nas últimas horas vários famosos portugueses surgissem nas redes sociais com os lábios pintados de vermelho e a utilizar na legenda das suas publicações a hashtag '#VermelhoemBelem'.

Em causa está as declarações feitas pelo líder do Chega e candidato presidencial, André Ventura, contra Marisa Matias, em que disse que a candidata a Belém "não está muito bem em termos de imagem, com aquele batom muito vermelho, como se fosse uma coisa de brincar".

Depois desta frase polémica surgiu movimento no Twitter em jeito de solidariedade para com a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, nascendo assim a hashtag '#VermelhoemBelem', que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.