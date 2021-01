Porto Santo quer testes obrigatórios na linha marítima entre as ilhas

O presidente da Câmara do Porto Santo defendeu hoje que a obrigatoriedade de teste negativo para a covid-19 em vigor nas ligações aéreas deve estender-se às viagens marítimas entre as ilhas quando o navio regressar à linha, em fevereiro.

Em comunicado, Idalino Vasconcelos recorda a decisão da Secretaria da Saúde da Madeira, que determinou que "todas as pessoas que viajarem para o Porto Santo estão obrigadas à apresentação de um teste PCR com resultado negativo, efetuado nas últimas 72 horas, antes da viagem aérea para aquela ilha", considerando tratar-se uma "medida extremamente adequada".

Contudo, defende, deve-se ir "mais longe", visto que, a partir de meados de fevereiro, o navio Lobo Marinho, que assegura as ligações marítimas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo e interrompeu as viagens em janeiro para efetuar a operação de manutenção anual, regressa à atividade.

Por isso, nos próximos 15 dias, a medida deve ser "seriamente repensada, no sentido de estender aquela obrigatoriedade aos passageiros que viajam por via marítima", acrescenta.

"É preciso reduzir os contactos e as concentrações de pessoas, por isso, o esforço tem de ser de todos", enfatiza o responsável municipal.

Idaliano Vasconcelos apela ainda à população para acatar as orientações da autoridade de saúde e do Governo Regional da Madeira, no combate à pandemia da covid-19.

"Isso fará a diferença no controle da pandemia no nosso pequeno concelho-ilha", sublinha.

De acordo com os dados divulgados no domingo pela Direção Regional de Saúde, a Madeira registou nesse dia o recorde de 156 novos casos de covid-19, elevando o total de infeções ativas para 1.600, das quais 1.481 são de transmissão local.

No boletim epidemiológico regional é referido que foram ainda reportadas 65 recuperações e 166 situações suspeitas.

Setenta e três doentes estão internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, dois dos quais na Unidade de Cuidados Intensivos e registaram-se já 23 óbitos associados à covid-19 desde o início da pandemia.

A ilha do Porto Santo tem 61 casos de infeção confirmados desde o início da pandemia, quando em 02 de janeiro registava apenas 13.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.028 pessoas dos 556.503 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.