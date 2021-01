Carro do atropelamento e fuga foi localizado em São Martinho

A Polícia já localizou o carro que protagonizou um atropelamento seguido de fuga, ontem à noite, junto ao posto de abastecimento de combustíveis em Santo António.

O atropelamento ocorreu no Caminho da Igreja, junto à bomba de gasolina de Santo António. O carro colheu um rapaz de 25 anos que sofreu um golpe no couro cabeludo ao ser projectado ao chão.

O ferido foi transportado numa ambulância ao hospital do Funchal onde ficou em observações. O automóvel colocou-s em fuga mas não foi longe.

Sabe o DIÁRIO que o veículo viria a ser encontrado num arruamento nas Quebradas, na freguesia vizinha de São Martinho, sendo prontamente bloqueado.

O proprietário do automóvel foi contactado pela Polícia no sentido de prestar esclarecimentos sobre o sucedido no âmbito do inquérito que foi aberto e que será remetido para o Ministério Público.

E, causa está a prática de crimes de fuga do local do acidente e omissão de auxílio à vítima.