Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 13 de Janeiro

Às 08h50 realiza-se a reunião da 1.ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Às 09 horas acontece a sessão plenária na ALM.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, irá receber nos Paços do Concelho a candidata às Eleições Presidenciais 2021 Marisa Matias, em audiência solicitada pela candidata, na sequência da visita à Região. A audiência está marcada para as 9h30, com declarações à comunicação social previstas para as 10 horas.

Às 18 horas há 'Música nos Museus' em formato online, que decorre a partir do Museu 'A Cidade do Açúcar'.