Madeira regista mais 4 mortes por Covid-19

De acordo com informação das autoridades de saúde regionais, nas últimas 24 horas faleceram no Hospital Dr. Nélio Mendonça dois homens (69 e 71 anos) e uma mulher (38 anos) com COVID-19. Todos estavam internados na Unidade Polivalente da COVID-19.

Há ainda a assinalar, no dia de hoje, o óbito de uma mulher com 73 anos com COVID-19 no domicílio.

A Região contabiliza até à data, um total de 27 óbitos associados à COVID-19.

"Às famílias enlutadas apresentamos sentidas condolências", diz a nota enviada pelo Serviço Regional de Saúde.