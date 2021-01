Santana entra para a lista de concelhos com elevado risco de transmissão de Covid-19

O concelho de Santana, até agora em risco moderado de transmissão do SARS-CoV-2, acaba de se tornar em concelho de risco elevado, ao contabilizar 10 novos casos no último dia. Com esse número, aquele concelho nortenho passa a contabilizar 328 novos casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes.

Os últimos dados da Direcção Regional de Saúde vêm reforçar as preocupações para com a Madeira como um todo, que alcança os 563 novos casos por 100 mil habitantes, mas, em particular, com Câmara de Lobos, que sobre um pouco na escala de concelho em risco extremo. Com 41 casos em 24 horas, o concelho já regista 1.072 novos caos por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias.

De Santa Cruz vem outro sinal de alarme. Aquele concelho foi o que registou mais novos casos no último dia. Foram 51 novas infecções.

Neste momento, a região tem um concelho em risco extremo, três em risco muito elevado, quatro em risco elevado e três em risco moderado. Estão englobados nas áreas desses concelhos praticamente 230 mil habitantes, o que já supera ligeiramente 90% de toda a população da Região.