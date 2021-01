Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias debate crise pandémica

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa na Assembleia Plenária da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias (CALRE), que se realiza por videoconferência, nos próximos dias 14 e 15 de Janeiro. Trata-se de reunião à distância por causa da crise pandémica da covid-19, que está a condicionar de forma mais acentuada estas regiões da Europa.

A Assembleia Plenária reúne uma vez por ano e a Ordem de Trabalhos deverá ficar marcada pela análise às medidas tomadas e a tomar para combater a pandemia, assim como os apoios europeus necessários à recuperação socioeconómica. Serão apresentados os relatórios de atividade da Presidência e dos Grupos de Trabalho e será feita a eleição do novo Presidente.

O presidente do parlamento de Canárias, que preside à CALRE, reconhece que “a actividade da Conferência durante 2020 foi caracterizada por grandes desafios que os parlamentos regionais tiveram que enfrentar devido às consequências para a saúde, sociais e económicas derivadas da pandemia”.

Tendo em conta o trabalho realizado Gustavo Matos Expósito irá pedir a prorrogação do mandato da Presidência da CALRE para o ano de 2021 do Parlamento de Canárias.

A Conferência das Assembleia Legislativas Regionais Europeias foi fundada em 1997 com o objectivo de aprofundar os princípios democráticos e participativos no seio da União Europeia (UE), defender os valores e princípios da democracia regional e reforçar os laços entre as Assembleias Legislativas Regionais, respeitando sempre o princípio de autonomia de cada parlamento.

Reúne 75 Presidentes de Assembleias Legislativas Regionais Europeias, representantes de oito países: os Parlamentos das Comunidades espanholas; as Regiões italianas; os Estados Federados alemães e austríacos; as Regiões portuguesas dos Açores e da Madeira; Gales, Escócia e Irlanda do Norte, do Reino Unido; as ilhas Åland, da Finlândia, e as Comunidades e Regiões da Bélgica.