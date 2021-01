Ordem dos Médicos defende confinamento geral semelhante ao da primeira onda

A Ordem dos Médicos (OM) defendeu hoje a adoção com "a maior brevidade possível" de um confinamento geral "no mínimo" semelhante ao que ocorreu aquando da primeira onda da pandemia, com "uma situação muito menos severa".

A OM alerta em comunicado ser "emergente esmagar a transmissão na comunidade", salientando que é preciso "atuar agora com todos os meios" para ter "resultados consistentes daqui a duas semanas" e proteger "com urgência" os doentes, os profissionais de saúde e toda a população.

"Ninguém pode, por más decisões políticas, continuar a tolerar a morte silenciosa de quem não consegue gritar", sublinha no comunicado, afirmando que "este é um grito de alerta para acordar e ajudar Portugal"

A OM refere que os profissionais de saúde têm, neste momento, de "tomar decisões complexas e muito difíceis em contexto de medicina de catástrofe e de estabelecimento de critérios de prioridade e não conseguem salvar todas as vidas".

"São eles que desesperam perante os limites do sofrimento e da compaixão, mercê da incapacidade de tratar o outro, e assim são vítimas de burnout e sofrimento ético. São eles que, além dos doentes, sofrem no terreno, e que aguentam a pressão brutal sobre o SNS", adverte.

Para a OM, "as meias medidas nem servem a saúde nem a economia: já perdemos demasiado tempo e continuamos a perder. É inaceitável continuar nas meias medidas e meias verdades. Dizer que está tudo bem, quando não está".

Assim como "dizer que estamos a atingir a linha vermelha quando já a ultrapassamos há muito", afirma, lembrando os mais de 25 milhões de consultas presenciais, cirurgias e exames complementares de diagnóstico e terapêutica que ficaram por fazer.

A OM refere que a "situação emergente que se vive na Saúde em Portugal, por ausência de medidas robustas por parte de quem tem a responsabilidade política de tomar decisões", levaram o seu bastonário, Miguel Guimarães e o seu Gabinete de Crise para a Covid-19 a renovar um conjunto de 10 "propostas urgentes para combater de forma mais eficaz a pandemia".

Entre o conjunto de medidas, a OM defende a adoção "sem reservas e com a maior brevidade um confinamento geral, no mínimo semelhante ao que ocorreu em março/abril de 2020 e apela ainda à "revisão imediata" do Plano Nacional de Vacinação Covid-19 e pedido de parecer urgente ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre critérios de prioridade para vacinação Covid-19.

"Comunicar aos portugueses de forma transparente, coerente e objetiva, não omitindo a verdade, não tentando esconder a gravidade da situação, nem tentando encontrar bodes expiatórios para justificar a incapacidade de liderar o combate à pandemia", é outra proposta, assim como o reforço da capacidade de resposta das equipas de saúde pública para realizar inquéritos epidemiológicos válidos e em tempo útil" para identificar rapidamente contactos de alto risco e quebrar cadeias de transmissão.

Defende ainda o aumento de "forma exponencial" da capacidade de testagem de pessoas infetadas e seus contactos, através da "utilização massiva" de testes rápidos e a utilização de "forma planeada e organizada" de todos os recursos do sistema de saúde, para dar "uma resposta integrada e consistente" aos doentes covid-19 e não covid-19.

A covid-19 já matou 9.028 pessoas em Portugal dos 556.503 casos de infeção confirmados, segundo os últimos dados da Direção-Geral da Saúde.,