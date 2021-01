Tome nota da agenda desta sexta-feira, 15 de Janeiro

- O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa, pelas 10h30, em frente à Câmara Municipal de Santana. A iniciativa terá como porta-voz a deputada Tânia Freitas.

- Prossegue a Assembleia Planária da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias. Trata-se de uma reunião à distância, por videoconferência, devido à crise pandémica da covi-19, que está a condicionar de forma mais acentuada estas regiões da Europa. Os trabalhos têm início pelas 11 horas. O encontro conta com a participação do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

- O grupo parlamentar do PSD realiza uma conferência de imprensa, às 11 horas, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

- O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira abordará assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, às 11 horas, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa Regional.

- O Juntos pelo Povo (JPP) promove, pelas 12h30, uma iniciativa política no Caniço, concretamente junto à loja do munícipe, onde o porta-voz Élvio Sousa irá abordar questões relacionadas com o Trabalho.

- O PCP realiza, às 14h30, na Sala de Imprensa da ALRAM, uma conferência de imprensa para abordar os constrangimentos à Saúde.

Cultura e entretenimento

- Exposição ‘Celebração e Corpo’ para ver no Museu de Arte Sacra do Funchal.

- Mostra colectiva ‘O Ventre Dos Sonhos’, na galeria.a, na Rua Coohafal C. R. L. Para ver até 20 de Março.

Tradição e fé

- A 15 de Janeiro festeja-se o Dia de Santo Amaro, uma celebração religiosa que marca o encerramento das festividades de Natal na Madeira, com o tradicional 'varrer dos armários".

No Paul do Mar, cujo padroeiro é Santo Amaro, a festa vai ser assinalada com missa na igreja paroquial com início às 15 horas, sendo presidida pelo pároco Pe. Paulo Silva. Devido às restrições motivadas pela pandemia não haverá procissão nem arraial.

Santo Amaro é também o padroeiro da paróquia com esta denominação e que se situa na freguesia de Santo António, onde a festa decorrerá no domingo, 17 de Janeiro, com missa às 15 horas, presidida pelo Pe. Ignácio Rodrigues, pároco daquela paróquia.

Em Santa Cruz, devido à pandemia, não haverá celebrações na capela de Santo Amaro este ano, nem procissão como era tradição naquela festa. Às 14 horas na igreja de Santa Cruz vai ser celebrada a missa em louvor de Santo Amaro.

Desporto

O Marítimo defronta o Estoril em jogo da Liga Revelação Sub-23, marcado para as 11 horas, no Estádio de Machico.