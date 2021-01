Tome nota da Agenda desta terça-feira

- Os deputados madeirenses reúnem-se a partir das 9 horas, para mais uma sessão plenária ma Assembleia Legislativa da Madeira.

- Às 11h, os deputados da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude, reúnem-se com um ponto na ordem de trabalhos: Emissão de parecer ao Projecto de Lei que “Determina a cessação de vigência de decretos-lei publicados entre os anos de 1986 e 1991” – PCM – (Reg.DL 694/XXII/2020).

- Uma delegação da Assembleia Legislativa da Madeira, participa a partir das 14h30, por videoconferência, na audição parlamentar sobre o “Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021”. O debate deste ano conta com as participações da Comissária Europeia responsável pelas Reformas e Coesão, Elisa Ferreira, com os deputados da Assembleia da República, com os deputados portugueses no Parlamento Europeu, com Representantes da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu em Portugal e ainda com os deputados das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

- No Futebol, o Nacional defronta o FC Porto num jogo a contar para a Taça de Portugal. A partida arranca às 18h