Faleceu o empresário Ferdinando Fernandes

O emigrante e empresário natural do Campanario, Ferdinando Fernandes, faleceu ontem, no Hospital Dr. Nélio Mendonça no Serviço de Hemato-Oncologia.

Foi um elemento importante é activo na comunidade portuguesa de Caracas nos anos que recordam com saudade.

O empresário dinamizou diversos espaços mais importante da capital, como por exemplo: as discotecas City Hall, Palladium e Winners, no CCC Tamanaco que receberam figuras internacional do mundo do espetáculo.

O funeral realiza-se hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça para o Campanário, onde será celebrada missa na igreja de São Brás pelas 13:00 horas.