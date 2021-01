Trânsito restabelecido nas estradas regionais encerradas devido ao mau tempo

Várias equipas da Direção Regional de Estradas (DRE) estiveram, neste fim de semana, no terreno em diversos pontos da ilha que foram afectados pelas fortes chuvas dos últimos dias, com o intuito de restabelecer, o mais rápido possível, a circulação viária nas zonas que possuíam estradas regionais encerradas. Fruto desse trabalho, as estradas que se encontravam fechadas ao trânsito já foram reabertas, com excepção das estradas afetadas na Ponta Delgada e que aguardam reconstrução após o temporal de 25 de Dezembro de 2020.

Em relação às estradas que ainda se encontram condicionadas devido ao mau tempo da última semana, as equipas continuam no terreno para que as mesmas possam estar funcionais, o mais tardar, a partir desta quarta-feira, 13 de Janeiro.

Assim, no que diz respeito às estradas regionais, a informação mais actualizada dá conta do seguinte:

- Encontram-se encerradas as seguintes Estradas Regionais em consequência do mau tempo:

3.ª Secção:

ER 211 – No Sítio dos Lagares - Ponta Delgada;

ER 211 – Entre o Sítio da Lombadinha e o entroncamento de acesso às Lombadas (Ponta Delgada).

- Com o trânsito condicionado encontram-se as seguintes Estradas Regionais em consequência do mau tempo:

1.ª Secção:

ER 103 – Entre a Ribeira das Cales e o Poiso.

2.ª Secção:

ER 103 – Entre a Achada do Cabouco (São Roque do Faial) e a entrada para a Central da Fajã da Nogueira (Faial);

ER 110 – No Sítio de João Frino;

ER 213 – Entre o Faial e o Cortado;

ER 217 – São Roque do Faial.

3.ª Secção:

ER 101 – Entre o Porto Moniz e a Ponta do Pargo;

ER 211 – Entre o Sítio do Paço da Areia e o Sítio das Quebradas;

ER 211 – Entre a Lombadinha e a Boaventura;

ER 211 – Entre o centro de Ponta Delgada e Sítio das Pingas;

ER 211 – Entre a Boaventura e o túnel Eng. Duarte Pacheco;

ER 220 – Falca (Boaventura);

ER 228 – Rosário – Encumeada.

4.ª Secção:

ER 222 – Entre os Zimbreiro (Tabua) e o sítio do Luzirão;

ER 222 – Entre a Ponta do Sol e os Canhas;

ER 222 – No sítio do Socorro (Canhas);

ER 222 – No sítio do Lombo Brasil (Calheta);

ER 222 – Entre a Raposeira e a Lombada dos Cedros;

ER 222 – Entre a Lombada dos Marinheiros e a padaria.

ER 222 – Entre a Fajã da Ovelha e a Ponta do Pargo;

- Devido à neve, encontram-se encerradas as estradas regionais:

1.ª Secção:

ER 202 – Entre o Poiso e o Pico do Areeiro.

2.ª Secção:

ER 218 – Entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira.

3.ª Secção:

ER 209 – Entre a Ribeira da Janela e o Paul da Serra.

4.ª Secção:

ER 105 – Entre a Fonte do Bispo e o Paul da Serra;

ER 209 – Entre a Malhadinha (Canhas) e o Paul da Serra;

- Com o trânsito condicionado devido à neve encontram-se as seguintes Estradas Regionais:

1.ª Secção:

ER 203 – Estrada das Carreiras, entre o Montado do Pereiro e o Poiso.