Madeira com novo recorde, agora 115 casos positivos num só dia

Segundo o relatório epidemiológico do SRS, trata-se de 2 casos importados (1 proveniente do Reino Unido e 1 da Região de Lisboa e Vale do Tejo) e 113 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos. Enquanto isso, as Investigações epidemiológicas estão ainda em curso para seguir o rasto de potenciais casos.

De referir os 42 casos recuperados a reportar neste sábado, o que significa que a Região passa a contabilizar 1.412 casos recuperados de COVID-19 e 1.155 os casos activos, dos quais 161 são casos importados e 994 são casos de transmissão local.

Mantêm-se os 18 óbitos a lamentar.