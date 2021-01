Governo prepara novas alterações às medidas restritivas para a Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, está reunido no final da tarde deste domingo, na Quinta Vigia, com os secretários da Educação e da Saúde, para fazer o ponto da situação epidemiológica na Madeira, tendo em vista aprofundar algumas das medidas restritivas em vigor na Madeira.

Segundo o DIÁRIO apurou, a reunião extraordinária entre os três membros do governo contou com sessões de videoconferência junto dos postos de testagem de professores e auxiliares de acção educativa na escola do Funchal onde decorre, a contra-relógio, o rastreio.

O Governo está a avaliar a possibilidade de vir a implmentar novas alteraçóes ao quadro de restrições anteriormente anunciado, com o objectivo de mitigar nomeadamente, o pico de novos casos em Câmara de Lobos, concelho que entrou ontem no índice de risco muito elevado e que já adoptou medidas restritivas.

Outro quebra cabeças é Santa Cruz, cujo autarca já veio a público pedir o adiamento da reabertura das aulas no concelho a leste do Funchal.

Outro problema por resolver prende-se com a mobilidade inter-ilhas no Porto Santo. .Hoje, o delegado de Saúde da ilha dourada veio defender que todos os passageiros que em trânsito a partir do Funchak deveriam ser testados, num momento em que foram identificados dois novos casos positivos de Covid-19 no Porto Santo.