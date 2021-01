Região paga fortuna por sobrancelhas bem tratadas

A manchete do DIÁRIO deste domingo, 10 de Janeiro de 2021 aponta para o que aparenta ser mais uma bronca com fundos públicos. Região paga fortuna para desenhar sobrancelhas escrevemos em letras bem legíveis.

Se não acredita, leia o trabalho na página 5, mas sempre pode ficar com este resumo para abrir o apetite: "Esteticista brasileira recebeu 295 mil euros em fundos públicos para criar ‘software’ destinado a gabinetes de estética. O dinheiro foi transferido há três anos, não há sinal do dispendioso programa informático e o projecto já está sob investigação da Justiça." Apetece mesmo ler mais.

Noutra realidade, ontem foi dia de muitos irem à neve, apesar da pandemia, apesar das limitações à circulação com hora marcada e apesar das recomendações da meteorologia e da protecção civil. Recolher obrigatório não travou corrida à neve, podemos ler no título que sustenta uma foto com carros e pessoas e um manto branco entre o verde da serra.

O trabalho pode ser lido entre as páginas 8 e 12, nas quais poderá ler, esta em que contamos que "Centenas de famílias arriscaram subida de carro às montanhas para sentir o manto branco. Acessos ficaram congestionados, houve pequenos incidentes e muitos tiveram de voltar para trás", mas também que as "Filas nos supermercados só ocorreram no final da manhã" e que o "Forte contingente policial nas ruas garantiu proibição de circulação a partir das 18 horas" e que, ainda assim, foi "detido um condutor com taxa de álcool três vezes acima da lei". Ficou curioso. Então folheie as páginas indicadas.

Noutro 'mundo' e com outros propósitos, os feitos positivos devem ser realçados, sobretudo os que ajudam este mundo a ser um bocadinho melhor. Em prol da conservação das tartarugas marinhas é o título que assinala uma foto da bióloga madeirense Maria Branco, que "foi galardoado pela Coroa Britânica" pelo seu projecto em São Tomé, ali na 'linha' do Equador. Leia a entrevista nas páginas 22 e 23.

Também pelo bem comum, o JPP quer povo a decidir mobilidade aérea e para isso criou um grupo de trabalho que "prepara documento com propostas para melhorar ligação inter-ilhas". Saiba mais na página 3.

Por fim, voltando às más notícias, ontem foi dia de mais uma. 115 casos é novo máximo diário escrevemos em título isolado, remetendo às páginas 6 e 7 toda a informação sobre esta pandemia que nos assola e desola há mais de um ano.