Equipas no terreno procuram limpar estradas após enxurradas

Segundo a DRE, "as previsões apontam para a reabertura gradual a partir de amanhã, domingo, embora tudo esteja dependente dos trabalhos necessários, bem como das condições climatéricas", que não têm dado tréguas. Aliás, os períodos de chuva e aguaceiros, bem como a queda de neve nos pontos mais altos levam a que vários acessos estejam neste momento encerrados ou condicionados.

"Estes trabalhos contam, para além das equipas da DRE, com a ajuda de empresas de construção civil, que auxiliam na limpeza e desobstrução das estradas, bem como de trabalhadores da Empresa de Electricidade da Madeira, para o restabelecimento da energia elétrica", aponta. "Porém, as estradas que se encontram encerradas na Ponta Delgada irão permanecer desta forma, visto que aguardam reconstrução após o temporal de 25 de dezembro de 2020", fez hoje 15 dias.

Em relação ao dia de hoje, a DREM faz o balanço, destacando "a ER 223 Paul do Mar – Fajã de Ovelha, que foi encerrada devido à queda persistente de pedras. Para que a população não fique isolada, a alternativa foi a reabertura da estrada de ligação Jardim do Mar – Estreito da Calheta, a partir das 17 horas de hoje. No seguimento do encerramento, irá decorrer uma inspeção e limpeza com a equipa de rocheiros da DRE. A reabertura está dependente dos trabalhos necessários", assegura.

Já a norte da ilha, "em relação à VE São Vicente – Porto Moniz, foi ontem reposta ligação viária entre São Vicente e Porto Moniz, embora se mantenham alguns condicionamentos ao longo do trajeto, em particular no Túnel João Delgado".

Na nota que foi emitida pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, que tutela a DRE, faz-se um apelo "aos condutores para que tenham a máxima precaução na circulação viária nas estradas que ainda estão condicionadas e que respeitem a sinalização presente nesses locais".

Mas há mais estradas regionais encerradas e condicionadas, cuja informação mais actualizada é a que se segue, segundo nota da DRE:

- Encontram-se encerradas as seguintes Estradas Regionais em consequência do mau tempo dos últimos dias:

1.ª Secção:

ER 201 – Entre o Terreiro da Luta e o Curral dos Romeiros.

3.ª Secção:

ER 211 – No Sítio dos Lagares - Ponta Delgada;

ER 211 – Entre o Sítio da Lombadinha e o entroncamento de acesso às Lombadas (Ponta Delgada).

4.ª Secção:

ER 222 – Entre a Lombada dos Marinheiros e a padaria;

ER 223 – Entre o Paul do Mar e a Fajã da Ovelha.

- Com o trânsito condicionado encontram-se as seguintes Estradas Regionais em consequência do mau tempo dos últimos dias:

1.ª Secção:

ER 103 – Entre a Ribeira das Cales e o Poiso;

ER 204 – Sítio da Pinheira São Gonçalo.

2.ª Secção:

ER 103 – Entre a Achada do Cabouco (São Roque do Faial) e a entrada para a Central da Fajã da Nogueira (Faial);

ER 110 - No Sítio de João Frino;

ER 110 – Desde o Porto da Cruz até ao Sítio da Longueira no Faial;

ER 211 – Arco de São Jorge – Sítio da Beira da Quinta (Cabanas);

ER 212 – Entre o Sítio das Preces (Machico) e a Portela.

3.ª Secção:

ER 101 – Entre o Porto Moniz e a Ponta do Pargo;

ER 211 – Entre o Sítio do Paço da Areia e o Sítio das Quebradas;

ER 211 – Entre a Lombadinha e a Boaventura;

ER 211 – Entre o centro de Ponta Delgada e Sítio das Pingas;

ER 211 – Entre a Boaventura e o túnel Eng. Duarte Pacheco;

ER 220 – Falca (Boaventura);

ER 228 – Rosário – Encumeada.

4.ª Secção:

ER 105 – Serra d’Água – Encumeada;

ER 222 – Entre os Zimbreiro (Tabua) e o Sítio do Luzirão;

ER 222 – Entre a Ponta do Sol e os Canhas;

ER 222 – No Sítio do Socorro (Canhas);

ER 222 – No Sítio do Lombo Brasil (Calheta);

ER 222 – Entre a Raposeira e a Lombada dos Cedros;

ER 222 – Entre a Fajã da Ovelha e a Ponta do Pargo.

- Encontram-se encerradas as seguintes Estradas Regionais por motivo de queda de neve:

1.ª Secção:

ER 202 – Entre o Poiso e o Pico do Areeiro.

2.ª Secção:

ER 218 – Entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira.

3.ª Secção

ER 209 - Entre a Ribeira da Janela e o Paul da Serra.

4.ª Secção:

ER 105 - Entre a Fonte do Bispo e o Paul da Serra;

ER 209 - Entre a Malhadinha (Canhas) e o Paul da Serra.

- Com o trânsito condicionado encontram-se as seguintes Estradas Regionais devido à queda de neve:

1.ª Secção:

ER 203 – Estrada das Carreiras, entre o Montado do Pereiro e o Poiso.