No dia 11, duas doentes, de 89 e 69 anos de idade, com covid-19, internadas na Unidade Polivalente da COVID-19, com comorbilidades associadas, morreram no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Região contabiliza até à data, um total de 20 óbitos associados à covid-19.

"Às famílias enlutadas apresentamos sentidas condolências", refere o Serviço de Saúde da Madeira através de comunicado.