Governo vai suspender aulas para o 3.º ciclo e ensino secundário na Madeira

O Governo Regional vai decidir suspender as aulas presenciais nas escolas da Madeira devido à subida de novos casos de Covid-19, mas tal medida não abrangerá todos os ciclos do ensino básico.

Segundo apurou o DIÁRIO, e contrariamente ao que foi avançado por outros órgãos de comunicação social, as aulas presenciais nas escolas vão manter-se para os alunos do Pré-escolar, assim como os do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico.

Tal decisão rege-se pelo facto de serem crianças com idade, em geral, inferior a 12 anos - logo pessoas dependentes - e pelo facto de terem sido testados cerca de 10 mil docentes e pessoal não docente dos estabelecimentos da Região.

Já as aulas dos alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico e os do Secundário serão suspensas e deverão prosseguir num período determinado em regime de aulas não presenciais, sendo expectável que a Secretaria Regional de Educação reactive o telensino que vigorou durante o confinamento.

Estas serão algumas das medidas a anunciar pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, pelas 17 horas desta segunda-feira, integrado num novo pacote de novas medidas de restrição com o objectivo de conter o risco de propagação de covid-19 na Madeira.

Conforme noticiou o DIÁRIO, as novas medidas foram aprovadas em reunião extraordinária do Conselho de Governo, que decorreu esta manhã na Quinta Vigia.