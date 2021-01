Delegado de Saúde do Porto Santo quer todos os que vieram ao Funchal testados

O Porto Santo tinha ontem mais dois casos positivos, pertencem a cadeiras de transmissão já identificadas, o que fez elevar para 42 o número de casos positivos activos de covid-19 na ilha. Em vigilância estavam ontem 207 pessoas, podendo ainda surgir de entre estes outros positivos, revelou Rogério Correia à Rádio Praia. O Delegado de Saúde do Porto Santo esclareceu que não defende a testagem dos alunos, mas de todas as pessoas que estiveram no Funchal e regressaram nos últimos dias, independentemente da idade.

Rogério Correia esclareceu que quando se referiu a que todos deveriam ser testados nas escolas e se referiu a docentes e não docentes, não quis incluir os alunos. Segundo o médico, as cadeias de transmissão existem porque vieram de fora, “alguém as trouxe. Vieram da Madeira, nomeadamente”. E por isso defendeu: “Todos os que foram ao Funchal nesta altura devem ser testados, sejam grandes, sejam pequenos, alunos ou não todos devem ser testados e ninguém deve ir para a escola, daqueles que foram ao Funchal, sem fazer o teste. Mas só estes”. O Delegado de Saúde acredito que todos já cumpriram a indicação que foi dada e que por isso não há risco de os alunos regressarem às aulas presenciais, “porque os que ficaram no Porto Santo não precisam de fazer teste.”

Aos microfones da Rádio Praia o médico garantiu que a escola só abrirá em condições sanitárias e que a organização interna com as pessoas é competência da instituição de ensino.

Com alguma disciplina, a credita que o problema acabará na ilha, pois as centenas de pessoas que regressaram do Funchal estarão todas testadas.

As cadeias de transmissão no Porto santo neste momento estão isoladas, mas podem surgir outras, disse o responsável, uma vez que estão a testar muitos que regressaram ao Porto Santo nos primeiros dias de Janeiro. Os testes são às dezenas por dia, colocando à prova a capacidade física e humana do centro de saúde. A estrutura, assumiu, não estava preparada para centenas de testes por dia, e dá como exemplo a sexta-feira, em que foram realizados mais de 300. Da mesma forma que a nível mundial os serviços de saúde também não estavam preparados.

“Não podemos mudá-la de um dia para o outro. E mesmo pensarmos noutro local, criarmos condições de higienização e segurança nesse local, não se criam de um dia para o outro e nós temos que testar já todos”, defendeu.

Rogério Correia aproveitou a oportunidade para voltar a incentivar ao cumprimento das medidas de segurança e desincentivou a circulação, por forma a não agravar a situação.