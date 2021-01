Escola 2+3 da Camacha não reabriu hoje

A Escola do 2 e 3º Ciclos da Camacha mantém-se hoje fechada aos alunos. Só amanhã é que deverá retomar a normalidade, depois de na quinta-feira passada ter recebido ordem da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia para encerrar o seu ensino presencial, até a testagem de todo o corpo docente e pessoal não docente.

Na altura a direcção da escola avisava os pais e encarregados de educação que a partir de hoje e por tempo indeterminado as aulas seriam ministradas em regime não presencial (online) através das duas plataformas digitais utilizadas pelo estabelecimento de ensino para o efeito.

Daniel Quintal, presidente do conselho executivo, explicou ao DIÁRIO que o atraso no regresso à normalidade resulta apenas e só da logística inerente ao normal funcionamento das aulas.

“Recebemos a informação da tutela na quinta-feira, ao início da tarde, para encerrar. Como estas coisas não são imediatas, até para não criar pânico, decidimos fechar às 5 da tarde. No dia a seguir não regressamos porque iam ser agendados os testes (aos professores e auxiliares), por isso ajustamos a questão do ensino à distância para esta semana, por tempo indeterminado. Tempo indeterminado porque não sabíamos ao certo quando teríamos os resultados dos testes. Como só ontem (domingo) à tarde é que recebemos a informação que, felizmente, está ‘tudo limpo’, não há casos positivos, não foi possível garantir já hoje as condições para o regresso dos alunos. Tem a ver com a organização, com a logística, nomeadamente os almoços e os transportes. Não pode ser no fim-de-semana, de um dia para o outro, a informar toda a gente. Tem a ver com a razoabilidade do tempo útil. Com a dinâmica e com a reintegração. Já foi um stress para informar todos (professores e auxiliares) a tempo e horas, na sexta à tarde para a realização dos testes. É tudo muito em cima. São tempos novos. Estamos agora a trabalhar na expectativa que o ensino presencial regresse amanhã”, esclareceu.