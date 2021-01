Quatro novos casos de Covid-19 detectados em pessoal externo do Living Care

A Associação Living Care informa que, no âmbito no seu plano de testagem regular aos utentes e colaboradores, foram dectetados quatro novos casos positivos de Covid-19 entre o pessoal externo afecto à cozinha da Unidade de Cuidados Continuados Atalaia, pessoal esse que não está em contacto directo com os utentes e colaboradores em prestação directa de cuidados de saúde.

Neste sentido, a Associação Living Care apelou às empresas com prestação de serviços de outsourcing nas suas Unidades, para que também procedam com regularidade à testagem dos seus colaboradores.

No âmbito do plano de testagem regular implementado pelo Living Care nas suas Unidades, no início do passado mês de Dezembro, já foram realizados cerca de mil testes antigénio.

A 9 de Janeiro de 2021, em estreita colaboração com a Secretaria Regional da Saúde e da Proteção Civil, através do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, foram vacinados os utentes e os colaboradores da Unidade Lar de Câmara de Lobos, no total de 110 vacinas.

“Em nome da Associação Living Care agradecemos publicamente às equipas do SESARAM, EPE, à sua Presidente do Conselho de Administração, à Unidade de Emergência em Saúde Pública do IASAÚDE, IP-RAM, ao Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, à Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania e ao Governo Regional da Madeira, na pessoa do Presidente do Governo Regional da Madeira toda a colaboração que tem vindo a ser prestada às unidades geridas pela Associação Living Care, nesta luta pela saúde de todos”, refere a Equipa Living Care.