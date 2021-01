Humberto Vasconcelos testa positivo à Covid-19

O Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Regional testou positivo à Covid-19 e encontra-se em confinamento.

Já os restantes membros do Governo Regional da Madeira realizaram testes, todos eles com resultado negativo. Por essa razão, foram considerados de baixo risco de exposição pelo que retomam a sua actividade com autovigilância e auto reporte de sinais e sintomas, cumprindo todas as medidas preconizadas pela autoridade de saúde, que manterá o acompanhamento, informou esta manhã o Governo Regional através de comunicado.

Humberto Vasconcelos esteve reunido em conselho de governo na segunda-feira, fez hoje oito dias.