Câmara de Lobos com ‘risco muito elevado’ de transmissão da Covid-19

Só nas últimas 24 horas, foram ali identificados mais 38 novos casos, totalizando, nos últimos 14 dias, entre 27 de Dezembro e o dia 8 de Janeiro, 173 novas infecções, o que equivale a mais de 480 casos por 100 mil habitantes.

Nesta mesma condição, tal como o DIÁRIO já revelou nos últimos dias, encontram-se os concelhos do Porto Santo e do Porto Moniz, com, respectivamente, 43 e 11 novos casos nesse mesmo hiato temporal.

Se fossem aplicadas na Região as mesmas regras que vigoram no território continental, os seus residentes estavam impedidos, este fim de semana, de circular para outros concelhos, bem como estavam proibidos de circular na via pública a partir das 13 horas. Teriam de se juntar a estas medidas o encerramento do comércio a partir as 13 horas e abertura a partir das 8 horas.

Neste momento a Madeira tem outros quatro concelhos em ‘risco elevado’ de transmissão da nova doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. São eles o Funchal, Santa Cruz, Machico e a Ribeira Brava. No caso deste último, está mesmo no limiar, e a verificar-se mais alguns novos casos nos próximos dias, é bem provável que entre na linha do ‘risco muito elevado’.

Estas classificações seguem as directrizes da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e ilustram, de forma simples, a situação epidemiológica de cada localidade, embora não sejam seguidas pelo Governo Regional e pela Autoridade de Saúde na aplicação de medidas e eventuais restrições.