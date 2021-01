Doente com Covid-19 transportado do Porto Santo

Um doente com Covid-19 foi, esta tarde, transferido do Porto Santo para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Ao DIÁRIO, Rogério Correia, delegado de saúde da 'Ilha Dourada', confirmou tratar-se de um doente com insuficiência renal crónica que está infectado com o novo coronavírus há cerca de uma semana. Por se tratar de um doente de risco, foi decidido transferi-lo para a Unidade de Internamento Polivalente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, dedica à Covid-19.

Este espaço está devidamente preparado para internamento de doentes com Covid-19 que necessitem de diálise.

O transporte foi efectuado por uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, que há instantes aterrou no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. Para fazer o transporte do doente foi usada, pela primeira vez, na Região, uma espécie de 'capsula' que protege todos os envolvidos no processo, nomeadamente bombeiros e profissionais de saúde.

O transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça foi efectuado, como habitualmente, pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Direcção Regional da Saúde referente ao dia de ontem, estavam internadas na Unidade Polivalente 55 pessoas, 7 das quais em Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19.