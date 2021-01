Máscara obrigatória nos discursos da ALM a partir de amanhã

A partir de amanhã, 12 de Janeiro, a máscara passa a ser obrigatória no uso da palavra nos plenários e nas comissões da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM). A decisão tomada pelo Presidente do parlamento regional, José manuel Rodrigues, tem em conta a “actual situação epidemiológica da Covid-19, em que se verifica uma evolução crescente da transmissão do vírus na Região, no país e no mundo”, e é mais uma medida “para evitar a sua propagação”, pode ler-se na nota informativa dirigida a todos os deputados.

À lista de medidas do Plano de Contingência da ALM, aprovado em Fevereiro do ano passado, José Manuel Rodrigues acrescenta agora mais uma. “Nessas precauções passaremos a incluir nos trabalhos parlamentares, na prevenção à propagação da Covid-19, o uso de máscara aquando do uso da palavra nas discussões do Plenário e nas Comissões”, refere.

O Presidente do parlamento madeirense pede a compreensão dos parlamentares para a medida que representa “o esforço que todas as instituições e cidadãos devem fazer para evitar novas contaminações”.

Conclui dizendo que a “Assembleia Legislativa da Madeira está assim em linha com as novas medidas para conter as infeções com o vírus SARS-CoV-2 face ao aumento de casos de contágio na Madeira”.