Trânsito intenso em dia de regresso a aulas presenciais

A partir desta segunda-feira os alunos do Funchal regressam às aulas presenciais e as estradas da capital acusam logo trânsito intenso.

A esta hora, são várias as artérias funchalenses em ‘pára-arranca’. A começar pelas redondezas da Escola Dr. Horácio Bento Gouveia, trânsito que se estende até à Avenida Luís de Camões e à Rua das Maravilhas.

A Rua Dr. Pita e a Rua da Casa Branca no sentido centro do Funchal, são outros pontos críticos.

Depois, próximo da escola dos Ilhéus, nota-se outra enchente de carros.

Também o Caminho de Santo António, o Caminho da Penteada e a Estrada Dr. João Abel de Freitas estão impedidos.

Há muitos carros ainda no túnel da Pontinha, na Estrada Engenheiro Jaime Ornelas Camacho e, mais abaixo, na Rua Calouste Gulbenkian, em frente ao Centro Comercial La Vie.

Já no centro do Funchal, a Rua 5 de Outubro e a 31 de Janeiro, bem como a zona próximo do Liceu Jaime Moniz e do Mercado dos Lavradores também estão concorridas.

Há ainda grande concentração de carros na Rua João de Deus, estendendo-se até à Rua Marquês do Funchal, na Praça do Município.