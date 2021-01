Jornais destacam vírus, presidenciais e "euforia" dos Leões na Madeira

Diário de Notícias:

- "Cadeias de transmissão sem controlo: Covid. 56 435 casos nos últimos sete dias pressionam SNS"

- "Portugal e Espanha avançam a par na morte assistida"

- "Voto antecipado e urnas vão a casa e a lares para as presidenciais"

- "Casa para a vida: Lei tem um ano, ninguém sabe se resultou"

- "Há nova corrida às reformas -- e a maioria são professores"

- "Jesus, 'o chato que só fala de bola', volta a casa para a Taça"

- "'Ainda não está enraizado nas polícias que maltratar é crime', Duarte Nuno Vieira, perito forense do Alto-Comissariado de Direitos Humanos da ONU"

Correio da Manhã:

- "Vacinação parou no Ano Novo: Hospitais esgotam o stock"

- "Bastonária dos Enfermeiros acusa: 'Milhares de doses foram para o lixo'"

- "Estados Unidos: Capturado um dos cabecilhas do assalto ao Capitólio"

- "Mirandela: Homicida de filho autista arrisca pena máxima"

- "Especial presidenciais: Voto nos lares e caneta própria"

- "Taça de Portugal: Euforia do leão na Madeira"

- "Benfica: Jesus poupa para o clássico"

- "FC Porto: Covid alarma Sérgio"

- "Educação: Falta de professores afeta 15 mil"

- "Guimarães: Morre a jogar futebol com os amigos"

- "Justiça: Sindicato abre guerra à PGR"

Público:

- "Linha SNS24 sob forte pressão com quase 30 mil chamadas por dia"

- "EUA: Depois do Capitólio, radicais pró-Trump apontam à posse de Biden"

- "Adesão ao voto antecipado em níveis recorde no arranque morno da campanha presidencial"

- "Justiça: A longa batalha de Julian Assange contra a extradição"

- "Clima: Portugal enfrenta mais uma semana de frio extremo"

- "Moeda: Queda do dólar eleva receios de nova guerra cambial"

- "Ferrovia: Já há traçado para comboios nos aeroportos de Porto e Faro"

- "Ajude os cientistas (e a si próprio) e leia esta BD sobre o fígado"

- "Ateliers dos Coruchéus: Há 50 anos, Lisboa investiu em espaços para os seus artistas"

Jornal de Notícias:

- "Negócios do futebol sob suspeita do Fisco já somam 500 milhões"

- "Há 15 anos que não se via tanta sardinha no mar"

- "Só 18 professores mobilizados para o rastreio à covid"

- "Pandemia: Ritmo galopante de infeções leva a recorde nos internamentos"

- "Presidenciais: Urnas nos lares e aposta no voto antecipado uma semana"

- "SEF obriga brasileira a assinar ordem de expulsão"

- "Gondomar: Rapaz de 11 anos sobrevive, mas vê pai morrer na mota"

- "Guimarães: Homem caiu fulminado ao jogar futsal com os amigos"

- "Taça de Portugal: Sporting ao ritmo de Amorim quer sétima vitória consecutiva"

- "Futebol: FC Porto e Benfica em gestão a três dias do Clássico"

Jornal i:

- "Covid-19: Sete semanas para voltar ao nível de contágio anterior ao Natal"

- "Presidenciais: Candidatos cortam em ações de campanha por causa da covid-19"

- "Gastar 200 euros para aquecer a casa"

- "Aliança: Santana Lopes prepara saída e somam-se desfiliações"

- "Somos 'bombas antissociais'? A história incrível de seis rapazes que sobreviveram 15 meses sozinhos numa ilha"

- "Ovar: Salvador Malheiro infetado obriga Rio a quarentena"

- "IML: 84 câmaras baixam imposto. Saiba como ver se está a pagar a mais"

Negócios:

- "Paula Antunes da Costa, 'country manager' da Visa Portugal: Bilhete de transporte no cartão de débito pode chegar este ano"

- "Parlamento vai reduzir custo de informações das finanças. Pedidos ao Fisco podem custar 25.500 euros; Valor vai baixar para as PME e contribuintes de baixos rendimentos"

- "Miguel Leitmann [CEO da Vision-Box, empresa que tem a sua tecnologia em mais de 80 aeroportos]: 'Faz sentido criar um passaporte sanitário'"

- "Pandemia: Confinamento regressa esta semana com encerramentos e mais apoios"

- "Banca: Tamraz já tem acordo para mais de 50% do EuroBic"

- "Função Pública: ADSE ganha 20 milhões com alargamento a mais 100 mil funcionários"

A Bola:

- "O 'Carinhas' volta a casa: Jorge Jesus regressa amanhã à Amadora, onde se fez homem, jogador e treinador"

- "Marítimo-Sporting: Amorim poupa, mas não facilita"

- "FC Porto: SAD acelera renovação de Corona"

Record:

- "Benfica: Jesus quer Pinho: Avançado garantido para o verão pode chegar à Luz em janeiro"

- "Marítimo-Sporting: 'Vamos entrar na máxima força', João Mário promete equipa preparada para a Taça de Portugal"

- "FC Porto: Alerta máximo para a Choupana"

- "Belenenses SAD- P. Ferreira (0-2): Castores em zona europeia"

- "Inglaterra: Marine-Tottenham (0-5): Vinicius faz 'hat trick' na Taça"

- "Juventus-Sassuolo (3-1): Ronaldo volta aos golos"

O Jogo:

- "Pepê com carimbo de Luxo: 'El comandante' defrontou quatro vezes o alvo do FC Porto, no Brasil, e dá-lhe nota máxima"

- "Marítimo-Sporting: Rúben Amorim reergueu a muralha"

- "Benfica: Darwin está em todas"

- "Braga: Horta e Medeiros: Dupla fulminante"

- "CR7 no topo dos máximos goleadores"