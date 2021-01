Mercado imobiliário da Madeira e CINM em alta em plena pandemia

O Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) fechou o ano de 2020 com 127 novas sociedades licenciadas e subiu pelo quinto ano consecutivo. Desta vez cresceu 5,5%. O assunto faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO. Em relação a este tema, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) assume os resultados positivos mas alerta para as “consequências assaz negativas” que poderão resultar da proposta de lei do Governo da República.

Em alta está igualmente o mercado imobiliário. Os agentes do sector confirmam vendas em alta, forte oferta e intensa procura no arrendamento. As casas transaccionadas na Madeira subiram 10% em número e 22% em valor, no terceiro trimestre de 2020. Há empresas do ramo com crescimentos de 80%, em ano de pandemia e em profundo contraste com o panorama económico.

Outra notícia desta edição é o reforço das operações da easyJet na Madeira. A companhia aumentou a frequência dos voos a partir de Lisboa e Porto, entre 28 de Março e 30 de Outubro.

Os 209 mil euros que o Governo Regional gastou em peças de mobiliário e os 93 novos casos de infecção por Covid-19 registados no dia de ontem são outras notícias a ler.