Um golo do futebolista madeirense Cristiano Ronaldo já nos descontos (90+2) confirmou, esta noite, a vitória da Juventus em casa, frente ao Sassuolo, por 3-1.

Os golos surgiram todos na segunda parte. A equipa de Turim inaugurou o marcador aos 50 minutos com um golo de Daniel. O Sassuolo viria a empatar por Defrel (58 minutos). Mas a Juventus retomaria a vantagem com um tento de Ramsey (82 minutos) e Cristiano Ronaldo veio depois a selar o resultado final.

Com esta vitória, a Juventus soma 33 pontos e está no quarto lugar do campeonato italiano, mas com menos um jogo do que as equipas que a precedem na tabela. No primeiro lugar está o Milan, com 40 pontos.