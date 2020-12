Criança e funcionário do infantário da Misericórdia de Machico com Covid-19

Uma criança e uma funcionária do Infantário Rainha Santa Isabel, que faz parte da Santa Casa da Misericórdia de Machico, testaram positivo para Covid-19. O caso do adulto foi conhecido na sequência dos testes feitos na passada quarta-feira a todos os funcionários da instituição. Já a criança, por ter um familiar directo infectado com a nova doença, foi, também ela, sujeita ao teste no dia de ontem, com o resultado a revelar-se, também ele, positivo.

Na sequência do surgimento destes dois casos, duas turmas, num total de 26 alunos, iniciam um período de confinamento, bem como duas educadoras e quatro funcionárias, até indicação em contrário das autoridades de saúde.