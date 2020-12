'Hospício' com aluno infectado com Covid-19 'isola' 22 crianças

Foi conhecido, no dia de hoje, o resultado do teste feito a uma criança que frequenta o pré-escolar do 'Hospício'. De acordo com fonte da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, que integra o Infantário Rainha Sílvia, a criança está infectada com Covid-19.

A situação levou a que os seus colegas de sala, 22 crianças no total, tivessem de cumprir 15 dias de isolamento profilático no seu domicílio a partir de hoje.

Embora a criança não frequente o estabelecimento de ensino desde segunda-feira, uma vez que um familiar directo, com quem teve contacto, veio a revelar-se infectado, a escola, em consonância com as recomendações das autoridades de saúde, achou por bem activar o plano de contingência e impor a quarentena às crianças.