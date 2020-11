Infantário 'O Polegarzinho' activa plano de contingência Covid-19

O infantário 'O Polegarzinho', no Funchal, activou, no dia de hoje, o seu plano de contingência, na sequência de uma das suas crianças e uma colaboradora serem contactos directos de um caso de Covid-19 confirmado. Ambos estão assintomáticos e permanecem em isolamento profilático no seu domicílio.

De acordo com a directora pedagógica do infantário, as restantes crianças mantêm as actividades presenciais normais, já que esse foi o entendimento das autoridades de saúde. O cenário só sofrerá alterações caso a criança, agora em casa, venha a testar positivo. À partida, um eventual teste só deverá ser feito na próxima semana, conforme apontou a responsável.

Os encarregados de educação já foram informados da situação.

Ao DIÁRIO, Érica Silva deu conta, ainda, de que não foi necessário tomar medidas extraordinárias, nomeadamente no que concerne à desinfecção do espaço ou aos cuidados com as crianças, uma vez que as regras recomendadas já estavam todas no terreno desde o início da pandemia e, sobretudo, após o início do ano lectivo.

À semelhança do que já aconteceu com outros estabelecimentos de ensino, também neste caso, as decisões foram tomadas de acordo com as indicações das autoridades de saúde, que estão a acompanhar o caso.