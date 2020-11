Colômbia com 9.893 novos casos e mais 196 mortes

O Ministério da Saúde da Colômbia anunciou hoje 9.893 novos casos de covid-19, registando-se agora um total de 1.117.977, e ainda 196 mortes, o que aumenta o total para 32.209 óbitos.

Segundo a autoridade sanitária, do número de mortes registadas hoje, 177 correspondem a dias anteriores, e o maior número de óbitos aconteceu em Bogotá, com 39, seguida das regiões de Antioquia (38), Valle del Cauca (18), Huila (13) e Santander (12).

As restantes mortes ocorreram em Norte de Santander (11), Cundinamarca (9), Caldas e Cauca (8), Quindío, Risaralda e Tolima (6), Meta (5), Boyacá (4), Cesar (3); Casanare, La Guajira e Magdalena (2), e Arauca, Caquetá, Córdoba e Vichada (1), noticia a agência EFE.

Existem ainda 72.081 casos ativos do novo coronavírus na Colômbia, o que corresponde a 6,44% do total de casos, registando-se ainda 1.011.166 recuperados, ou seja, 90,44% dos infetados.

As autoridades colombianas divulgaram hoje que vão deixar de exigir o teste PCR para a covid-19 aos viajantes que pretendam entrar no país por via aérea, como estava estipulado desde o mês passado, quando os voos internacionais foram retomados.

A medida, agora eliminada, determinava que os viajantes que chegavam à Colômbia tinham de apresentar um teste PCR negativo, realizado com até 96 horas de antecedência.

"Os requisitos pré-voo são, em primeiro lugar, não apresentar febre ou sintomas respiratórios associados à covid-19. Da mesma forma, os passageiros que não tenham preenchido previamente um formulário serão impedidos de embarcar", explicou o diretor responsável por epidemiologia e demografia do Ministério da Saúde, Julián Fernández Niño.

Sobre as infeções registadas hoje, 2.374 ocorreram em Antioquia, 2.215 em Bogotá, 947 no Valle del Cauca, 532 em Caldas, 455 em Huila, 451 em Boyacá, 340 em Risaralda, 330 em Santander, 303 em Tolima, 279 no Norte de Santander, 263 em Cundinamarca, 257 em Quindío e 214 em Nariño, entre outras regiões.

Foram realizados 42.915 testes, 25.246 do tipo PCR e 17.669 de antígenos, num total de 5,25 milhões de exames já realizados no país.

As regiões com o maior número de casos acumulados são Bogotá (329.879), Antioquia (178.735), Valle del Cauca (87.139), Atlántico (72.805), Santander (44.184), Cundinamarca (43.962), Bolívar (33.776), Cesar (26.920), Córdoba (26.653), Huila (24.830), Meta (24.084), Nariño (22.572), Norte de Santander (22.522) e Tolima (21.676).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.