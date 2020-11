HF com redução de lotação a partir das 5 horas desta sexta-feira

Os autocarros da Horários do Funchal e da Companhia dos Carros de São Gonçalo vão circular com a sua ocupação reduzida a 2/3 a partir das 5 horas desta sexta-feira, dia 6 de Novembro. Por esse motivo, se necessário haverá um reforço de viagens em itinerários e horários de maior procura.

A informação surge no seguimento das medidas anunciadas ontem por Miguel ALbuquerque.

Num comunicado, a empresa refere que apesar do reforço de viagens, "para quem não tem compromissos escolares e laborais, agradece-se a preferência pela utilização do serviço nas horas de menor afluência de passageiros, que são nos períodos compreendidos: entre as 09h00 e as 12h00, as 14h00 e as 16h00 e a partir das 19h00".

"Além da diminuição da lotação máxima e das outras medidas adotadas pelo Grupo no âmbito da contenção da Covid-19 (disponibilização Álcool gel, desinfeção diária, etc) a atitude cívica dos utilizadores é fundamental para a efetivação de um transporte público seguro, seja nas paragens seja no interior dos autocarros. Ressalva-se o uso obrigatório de máscara enquanto permanece a bordo do autocarro", refere a empresa.