Covid-19 leva autoridades da Madeira a 'controlar' ajuntamento de alunos

Ao longo do dia de hoje, os inspectores da Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) em colaboração com a Polícia de Segurança Pública (PSP) têm 'batido' os espaços comerciais localizados junto às principais escolas da cidade do Funchal. O objectivo passa por sensibilizar e informar os jovens para a necessidade de serem evitados os ajuntamentos, conforme deu conta ao DIÁRIO o Inspector Regional.

De acordo com Luís Miguel Rosa, estas acções vão continuar durante o dia de amanhã, altura em que já estarão em vigor as novas medidas decretadas pelo Governo Regional para fazer face a esta nova 'vaga' da Covid-19, e que incluem a proibição de ajuntamentos com mais de cinco pessoas e a obrigatoriedade do uso da máscara.

As coimas poderão ser uma realidade já a partir desta sexta-feira, caso os inspectores da ARAE verifiquem algum incumprimento. Estão na 'mira' das autoridades os estabelecimentos junto do Liceu Jaime Moniz, da Escola Secundária Francisco Franco e da Escola da Levada.